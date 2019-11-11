Пушки против запаха. Десять аэрозольных систем поставят на полигоне «Царево»

Работы по рекультивации полигона «Царево» неподалеку от подмосковного Пушкина продолжаются. В данный момент там уже приготовили специально оборудованную чашу, куда поэтапно перенесут отходы с полигона. Чтобы ликвидировать неприятный запах на время этих работ, на месте установят специальные аэрозольные пушки. О том, как они работают «360» рассказал начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Московской области Алексей Филатов начальник управления.

Аэрозольная пушка заряжается специальным компонентом, который распыляется и при попадании в воздух связывает молекулы загрязняющих веществ и не дает им разлетаться вокруг. В итоге связанные специальным компонентом вещества осядут на полигоне и уровень неприятного запаха значительно уменьшится.

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Алексей Филатов пояснил, что раньше такие пушки применялись во время рекультивации полигона «Кучино».

«Что касается полигона „Царево“, то там будет использоваться такая же технология, но только сами аэрозольные распылители будут немного другого вида. Их там планируется разместить всего 10 штук», — рассказал он.

Алексей Филатов отметил, что первые две пушки установят до конца этой недели, а дальше их количество будут увеличивать по мере увеличения работ по срезке откосов.

Сами аэрозольные пушки достаточно мобильные. Их прикрепят к технике и будут передвигать по телу полигона в зависимости от направления ветра и места ведения работ.

«Московская область стала пилотным регионом, который стал использовать такое оборудование во время рекультивации полигонов. Я такое видел только в Европе на сортировочных станциях и комплексах по переработке органических отходов», — отметил Алексей Филатов и пояснил, что большинство полигонов в Европе уже закрыты, а система активной дегазации полностью нейтрализовала запах.

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По словам специалиста в данный момент на полигоне «Царево» подготовили специальную чашу, куда перенесут часть отходов. Это делается для того, чтобы сделать острые откосы полигона более пологими, чтобы появилась возможность положить биоэкран.

«У полигона становятся более пологие откосы. А отходы полностью изолируют. Это герметичная изоляция отходов от окружающей среды», — пояснил специалист.

По словам Алексея Филатова, в основании положат плотную геомембрану, а сверху такое же покрытие с использованием геосинтетических и минеральных материалов. Все это не позволит осадкам в дальнейшем формировать фильтрат на полигоне. А уже скопившуюся внутри жидкость соберут при помощи дренажной системы, откуда ее отправят на очистку.

По словам представителя министерства экологии и окружающей среды, защитный экран начнут устанавливать на полигоне «Царево» в середине следующего года. Так как все проводимые сейчас работы достаточно объемные и для них требуется время.

«После завершения работ по рекультивации на полигоне никто никогда не узнает, что там было, а само место не станет приносить вреда ни почве ни водным объектам», — подытожил Алексей Филатов.