«Пушащие» тополя заменят в Москве на другие породы

Он рассказал, что тополя обрезают более коротко по сравнению с другими деревьями, но оставшийся ствол весной дает новые побеги, пишет «Вечерняя Москва».

Отказываться от высадки тополей из-за пуха департамент не собирается. Постепенно такие деревья заменят на другие породы тополей, которые не «пушат».