«Пушащие» тополя заменят в Москве на другие породы
«Непушащие» породы тополей планирует высадить в Москве на месте тех, что сбрасывают пух. Об этом написало АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского.
Он рассказал, что тополя обрезают более коротко по сравнению с другими деревьями, но оставшийся ствол весной дает новые побеги, пишет «Вечерняя Москва».
Отказываться от высадки тополей из-за пуха департамент не собирается. Постепенно такие деревья заменят на другие породы тополей, которые не «пушат».