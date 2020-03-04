    04 марта 2020, 17:20

    «Пушащие» тополя заменят в Москве на другие породы

    Анастасия Кременчугская

    «Непушащие» породы тополей планирует высадить в Москве на месте тех, что сбрасывают пух. Об этом написало АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского.

    Он рассказал, что тополя обрезают более коротко по сравнению с другими деревьями, но оставшийся ствол весной дает новые побеги, пишет «Вечерняя Москва».

    Отказываться от высадки тополей из-за пуха департамент не собирается. Постепенно такие деревья заменят на другие породы тополей, которые не «пушат».