Пункты приема вторсырья предложили регулировать законодательно

Законопроект о вторичных материальных ресурсах обсудили на площадке Госдумы профильные ведомства, министерства и госкорпорации. Российский экологический оператор указал на необходимость расширить проект и дополнить регулированием раздельного сбора отходов, а также на необходимость стимулировать повторное использование отходов.

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ планируется разработать и утвердить комплексные планы по вовлечению вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья в отрасль строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, промышленности. Поэтому был поднят вопрос гармонизации нормативно-правовой базы. Еще одно направление, которое надо учитывать при регулировании ВМР, это раздельное накопление отходов населением. Важно определить, кто вправе заниматься сбором и отправкой ВМР от граждан на переработку во вторсырье», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Законопроект целесообразно расширить на вопросы, связанные с раздельным сбором отходов. Например, если мы сдаем одежду в контейнер для приема, одежда потом уходит в секонд-хэнд. По сути мы эту одежду используем повторно, но такая деятельность законом вообще не описана и не регулируется. И точно также в части раздельно собираемых отходов нам тоже нужно определиться, должны ли этим заниматься региональные операторы и есть ли у них такая обязанность — внедрять раздельный сбор, или РСО могут заниматься, помимо регоператоров, другие компании, которые могут собирать отходы и отправлять их на утилизацию», — сообщил заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин.

Еще один момент, на который обратили внимание в РЭО, это виды отходов, которые не подлежат размещению в обычных контейнерах во дворах. Для них, а также для опасных видов отходов от населения необходимо также выстроить систему сбора и утилизации. Речь в том числе идет об отходах, участвующих в системе расширенной ответственности производителей (РОП).

«В части ТКО возникает вопрос не только в части раздельного сбора и теми пунктами по приему вторичного сырья, которые тоже необходимо легализовать, у нас возникают вопросы, связанные с отходами, которые нельзя размещать в контейнерах. Например, это электроника, шины, ветки, стройотходы, которые образуются у населения. И надо создавать систему, которая будет работать со видами отходов, которые образуются у людей. В частности, один из наиболее острых вопросов — как будет выстроена система сбора и утилизации в отношении опасных видов отходов, которые образуются у населения, особенно тех, утилизация которых была оплачена в рамках системы РОП», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

В заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, которое состоялось 8 февраля, приняли участие представители РЭО, Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза, Росприроднадзора, ФНС России, Ростеха, Росатома.