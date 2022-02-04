Пункты приема вторсырья появятся в строительных магазинах

ППК «Российский экологический оператор» и ООО «Леруа Мерлен Восток» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в гипермаркетах сети будут в том числе организованы пункты приема вторичных материальных ресурсов (ВМР) для физических лиц. Пилотные станции по приему различных видов вторсырья уже запущены в Подмосковье. В 2022 планируется установка еще порядка 30 пунктов по всей стране.

«Мы подготовили и утвердили проект дорожной карты, в рамках которой будет организована система обращения с отходами внутри гипермаркетов сети «Леруа Мерлен». Наш проект соответствует принципам экономики замкнутого цикла, а также направлен на то, чтобы сократить объемы захоронения отходов производства и потребления на полигонах. В рамках проекта будут созданы пункты приема ВМР на площадках гипермаркетов «Леруа Мерлен», будет организована переработка списанных товаров и отходов компании, увеличится объем товаров, произведенных с использованием вторсырья, а упаковка станет более экологичной и пригодной к возвращению в оборот. Мы видим, что крупные торговые сети, чье присутствие есть почти во всех регионах нашей страны, уже идут навстречу реформе отрасли обращения с ТКО. А это безусловно будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращению объемов отходов, в частности упаковки», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Леруа Мерлен» также будет развивать проект по утилизации непригодных для реализации товаров, расширит ассортимент продукции, произведенной с использованием вторсырья, и перейдет на более экологичную упаковку.

«Наша компания приняла в 2020 году амбициозную стратегию устойчивого развития, целями которой, в том числе, являются переход к принципам циклической экономики и развитие ответственного подхода к производству и потреблению. Именно поэтому мы считаем важным принимать активное участие в продвижении эффективного управления отходами среди жителей городов — наших клиентов при поддержке РЭО. При этом, мы стремимся показывать достойный пример, работая с собственными операционными отходами и давая им вторую жизнь, внедряя экологические критерии и повышая качество товаров, — говорит генеральный директор Леруа Мерлен Лоран Дефассье.

Совместная дорожная карта предусматривает:

Организацию системы пунктов приема ВМР от физических лиц на площадках сети «Леруа Мерлен». Сдать можно будет бутылки PET, твердый пластик, пакеты и пленки, бумагу и картон, металл, стекло. Также организован прием электротехнических приборов, картриджей и кувшинов для фильтрования воды, будет запущен сбор лакокрасочных материалов, строительных отходов и текстиля.

РЭО в свою очередь будет помогать в организации прозрачной системы вывоза и обработки накопленных ресурсов и передаче их на переработку профильным компаниям. Работу со списанными и утратившими потребительские свойства товарами. К ним, в том числе, относятся лакокрасочные материалы, различные пластики (ПВХ, ПП, ПС, ПЭ, ПК, акрил, вспененный полистирол), мебель, композитные материалы, текстильные изделия, напольные покрытия, сухие строительные смеси и стройматериалы, а также растительные отходы.

Кроме того, в рамках сотрудничества «Леруа Мерлен» совместно с РЭО сформирует перечень товаров, которые произведены с использованием вторичного сырья, для реализации, разработает критерии к поставщикам такой продукции и затем внедрит систему добровольной сертификации и маркировку таких товаров в гипермаркетах сети. В дальнейшем компания продолжит взаимодействовать с производителями продукции из вторсырья.

Одновременно РЭО будет сотрудничать с «Леруа Мерлен» для усовершенствования системы обращенияс транспортной и потребительской упаковкой, чтобы сократить объемы отходов упаковочных материалов и максимально вернуть их в оборот. Для этого будет разработан перечень видов упаковки с категориями по степени «экологичности». Кроме того, компания сформирует план по увеличению количества применений многоразовой и легко перерабатываемой упаковки, а по трудноутилизируемой будет вводить ограничения.