Экология 18 августа 2023, 14:38 Птицы начали улетать на зимовку из Москвы Мишин: сезон отлета птиц на зимовку начался в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Часть птиц уже улетела из Москвы на зимовку. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

По словам орнитолога, российскую столицу уже покинули кукушки.

Сезон отлета начался. Последними прилетают и первыми улетают кукушки, поэтому они уже от нас улетели. Также поднялись на крыло стрижи, основная масса улетела. Готовятся скворцы, дрозды. Вадим Мишин

Однако Мишин уточнил, что некоторые виды, например дрозды, смогут задержаться в городе, если найдут достаточно пищи для выживания.

Ранее на природных территориях Москвы обнаружили лисят.