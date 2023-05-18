Экология 18 мая 2023, 18:48 Птичий грипп в Москве обнаружили после исследования трупов чаек Россельхознадзор: птичий грипп в Москве нашли после осмотра тел чаек у Борисовского пруда Peter F. Wolf / Unsplash

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Сотрудники Россельхознадзора выявили птичий грипп после осмотра трупов чаек, найденных на территории Борисовского пруда в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства. Там уточнили, что произвели вынужденную дезинфекцию зоны эпизоотического очага.

Трупы зараженных птиц также обнаружили вдоль реки Городни в районах Братеево, Орехово-Борисово Северного административного округа столицы. Места, где нашли чаек, объявили эпизоотическими очагами.

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На этих территориях запретили ввоз и вывоз птиц и инкубационных яиц, заготовку и вывоз птичьих кормов, а также проведение сельскохозяйственных выставок и других мероприятий, связанных со скоплением пернатых.

«На территории города Москвы содержится 10 800 голов птицы в 340 личных подсобных и 16 крестьянско-фермерских хозяйствах», — уточнили в управлении Россельхознадзора.

Основной задачей ведомства назвали недопущение возникновения и распространения заболеваемости в личных подсобных хозяйствах, КФХ и в промышленных птицеводческих предприятиях.

В Роспотребнадзоре подтвердили выявление вспышки птичьего гриппа в столице. Сотрудники ведомства уточнили, что ситуация не представляет опасности для людей.