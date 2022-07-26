Птичий грипп унес жизни трех тысяч животных на островах Фарна

Вспышка птичьего гриппа произошла на архипелаге Фарн в Северном море рядом с северо-восточным побережьем Великобритании. В результате погибли более трех тысяч птиц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету Express.

Тела животных успели собрать. В ближайшее время их отправят на кремацию. При этом еще несколько тысяч птиц свалились со скал в воду. Острова уже закрыли для посещения людей.

«Эта болезнь перечеркивает десятки лет упорного труда, направленного на восстановление природы. Масштаб этой катастрофы требует национального плана оперативного реагирования на вирус у диких птиц», — заявил глава департамента Национального фонда по сохранению природы и восстановлению экологии Бен Маккарти.