Экология 15 марта 2023, 17:08 ПСБ и Ассоциация «Ресурс» займутся разработкой «зеленых» финансовых инструментов

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В рамках соглашения ПСБ и Ассоциация будут формировать рекомендации по внедрению ESG

ПСБ и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут содействовать построению экономики замкнутого цикла и развивать отрасли обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации. Документ подписали заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

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«Ассоциация „Ресурс“, которая создана при поддержке Российского экологического оператора, объединяет в себе всех тех, кому не безразлична судьба отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране. Это как представители самой отрасли, так и заинтересованный бизнес. Ассоциация подписала соглашение с крупным финансовым игроком, сотрудничество с которым позволит разрабатывать новые финансовые инструменты, в том числе „зеленые“, продукты устойчивого развития, методы их верификации, для всей нашей отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения ПСБ и Ассоциация будут формировать рекомендации по внедрению ESG, разрабатывать финансовые инструменты, системы верификации продуктов устойчивого развития, а также организовывать мероприятия и корпоративные программы в сфере переработки отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы (ТКО).

«Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь сформулировать и доходчиво представить адаптированный для компании вариант применения ESG-стандарта. Будем в партнерстве с ПСБ, который обладает квалифицированной экспертизой и компетенциями в этом направлении, двигаться путем подготовки методических материалов, обучающих курсов, популяризации соответствующих финансовых инструментов», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

ПСБ активно участвует в продвижении повестки устойчивого развития, и важным направлением работы является развитие отрасли обращения с отходами и содействие формированию новых моделей потребления и производства. Банк продолжает разрабатывать актуальные ESG-инструменты, финансировать проекты по развитию отрасли. Так, на сегодняшний день банк уже выделил финансирование на развитие комплексов по обработке и утилизации ТКО на сумму более 7 млрд рублей.