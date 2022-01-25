Проверка началась после слива нефтепродуктов в Неву

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку из-за сброса в Неву стоков, в которых содержались нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Выпуск обнаружили в районе Синопской набережной в Санкт-Петербурге.

«По результатам осмотра и установления собственника выпуска будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение правил водопользования», — сказано в материале.

Источник фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Росприроднадзор передал информацию в городскую службу по предотвращению аварийных разливов нефтепродуктов. Ведомство должно будет заняться ликвидацией последствий загрязнения.

В Росприроднадзоре добавили, что получили сведения о сливе нефтепродуктов от очевидцев. Местные жители заявили, что вредные вещества поступают в Неву в районе ТЭЦ на Синопской набережной и оставляют на воде радужные разводы.