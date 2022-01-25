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    25 января 2022, 13:48

    Проверка началась после слива нефтепродуктов в Неву

    Росприроднадзор сообщил о сливе нефтепродуктов в Петербурге

    Наза Салех Захи

    Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку из-за сброса в Неву стоков, в которых содержались нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Проверка началась после слива нефтепродуктов в Неву

    Выпуск обнаружили в районе Синопской набережной в Санкт-Петербурге.

    «По результатам осмотра и установления собственника выпуска будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение правил водопользования», — сказано в материале.

    Источник фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

    Росприроднадзор передал информацию в городскую службу по предотвращению аварийных разливов нефтепродуктов. Ведомство должно будет заняться ликвидацией последствий загрязнения.

    В Росприроднадзоре добавили, что получили сведения о сливе нефтепродуктов от очевидцев. Местные жители заявили, что вредные вещества поступают в Неву в районе ТЭЦ на Синопской набережной и оставляют на воде радужные разводы.