Вице-премьер Абрамченко анонсировала эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах России. Пилотный эксперимент проведут на Сахалине.

Сахалинская область, как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также по системе выбросов и поглощений парниковых газов. Законопроект направлен на проведение эксперимента и достижение в регионе углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

Необходимо стимулировать внедрение технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, сформировать систему независимой верификации сведений, а также создать систему обращения углеродных единиц, отметила вице-премьер. Механизмы создания этих систем будут в ходе эксперимента проработаны на практике.

«Создание специального регулирования — один из важнейших шагов для перехода на стратегию низкоуглеродного развития», — отметила Абрамченко. По ее словам, в рамках эксперимента предстоит апробировать свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Наиболее значимой частью эксперимента Абрамченко назвала квотирование выбросов парниковых газов.

До 2025 года предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, до 50% увеличить долю работающего на газе и электричестве транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии. Кроме того, будет запущен кластер по производству водорода.

Углеродный рынок, как сообщила вице-премьер, будет создан на основе квотирования выбросов основных региональных регулируемых организаций. Согласно законопроекту, плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно. Для этого будет произведено умножение каждой тонны эквивалента углекислого газа сверх установленной квоты на соответствующие ставки указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются правительством РФ.

Рассчитывать превышение квоты планируется исходя из среднемировой цены на выбросы парниковых газов и средней цены квоты в Европейской системе торговли.

Законопроектом будут также введены обязательные требования для региональных регулируемых организаций, по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения установленной квоты на выбросы. Список организаций установит правительство Сахалинской области в порядке, который был подготовлен Минэкономразвития.

Для верификации углеродной отчетности и документации по климатическим проектам будет создана институциональная основа для аккредитации верификаторов. С помощью этого можно будет создать механизм независимого определения поглощения парниковых газов для уточнения используемой в национальном кадастре методологии.

В проведении эксперимента также выразили заинтересованность Республика Башкортостан, Хабаровский край и Иркутская и Калининградская области.

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