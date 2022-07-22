Процесс спасения медведицы в Диксоне сняли на видео

Медведицу Монеточку спасли. Для многих россиян история с животным, которое ходило несколько дней с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки в Диксоне, стала буквально личным переживанием. Весь процесс поимки и лечения медведицы сняли на видео.

Монеточку не смогли спасти жители Диксона, но специалисты из Московского зоопарка быстро и безболезненно избавили животное от злополучной банки, в которой у нее застрял язык. Медведицу усыпили из ружья, на месте оказали первую помощь — сняли банку, обработали рану и вкололи антибиотики.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий рассказал, что Монеточка еще медвежонок, ей примерно два года. Когда хищницу нашли, она была сильно обезвожена. Однако рана на языке не была смертельной или опасной.

Когда животное вылечили, положили на пустыре, а рядом — много рыбы, чтобы оно подкрепилось после сна. Кстати, спала Монеточка примерно час — столько действует наркоз.

История Монеточки закончилась хорошо. Однако подсчет животных и птиц, которые погибли из-за произведенного человечеством мусора, никогда не вели. И такое наплевательское отношение к сортировке мусора может стать огромной проблемой для многих видов животных.