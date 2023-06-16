Экология 16 июня 2023, 19:10 Противопожарный режим ввели в Петербурге до конца июня

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Особый противопожарный режим установили в Санкт-Петербурге. Въезд в леса ограничили для жителей города. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

«Во-первых, в эти дни нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность на всех зеленых территориях. Во-вторых, запрещен въезд транспорта в городские леса», — отметили в ведомстве.

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Данный режим будет действовать до конца месяца. Однако в зависимости от погоды власти могут его продлить, написал RT.