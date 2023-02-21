Экология 21 февраля 2023, 17:44 Противопожарный режим введут в Самаре с 15 апреля

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В 2023 году противопожарный режим в Самаре введут с 15 апреля по 31 октября. Проект постановления опубликовала мэрия города. Об этом сообщило информационное агентство volga.news.

Причина введения подобного режима связана с предполагаемым высоким уровнем пожарной опасности в лесах. Подобную меру в городе принимают каждый год, написал RT.

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Ранее власти Подмосковья анонсировали начало подготовки к пожароопасному сезону. Она стартовала сегодня, 21 февраля.

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