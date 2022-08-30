Противопожарную группировку в Ивановской области увеличили до 900 человек

Дополнительные силы привлекли к тушению природных пожаров в Южском районе Ивановской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, в регион прибыли 100 человек личного состава и 13 единиц техники из Тульского спасательного центра. Противопожарная группировка выросла до 900 спасателей и 140 единиц техники.

На месте уже работают пожарные ивановского главка МЧС, местной Пожарно-спасательной академии, а также специалисты из Ногинского спасательного центра.

К тушению привлекли четыре вертолета и семь самолетов. Еще одно воздушное судно используют для разведки обстановки.

Круглосуточная работа группировки позволила не допустить перехода огня на населенные пункты Талица, Мугреевский и Поселок 1. Эвакуация населения не потребовалась.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что за сутки кромка лесного пожара уменьшилась вдвое. Сотрудники МЧС потушили три крупных очага и создали 70 километров минерализованных полос. Глава региона добавил, что в тушении природного пожара приняли участие волонтеры.