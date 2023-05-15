Экология 15 мая 2023, 23:53 Просветление начнется в Челябинской области

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Дожди уйдут из Челябинской области. В период с 16 по 17 мая в регионе не будет осадков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

В ночь на 16 мая температура составит от двух до семи градусов. Днем же стоит ждать потепления. Столбик термометра поднимется до отметки в 19-24 градусов.

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«17 мая ночью будет плюс 4-9 градусов, днем — плюс 17-22 градусов. Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — отметили в ведомстве.