Экология 16 ноября 2022, 09:55 Просроченную еду начнут продавать на Бирже

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Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируют продавать для переработки специализированным организациям с помощью электронной торговой площадки вторсырья (ЭТП). Российский экологический оператор и «Магнит» разработают механизм вовлечения пищевых отходов в хозяйственный оборот. Розничная сеть зарегистрировалась на Бирже Вторичных материальных ресурсов (ВМР), которую РЭО представил в сентябре.

«В России ежегодно образуется около 16 млн тонн пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), которые являются источниками загрязнения почвы, воды и воздуха. Рады объявить о начале партнерства с «Магнитом», в рамках которого мы совместно разработаем концептуальный подход для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции. Планируется запустить на Бирже ВМР новый отдельный модуль, который станет удобным инструментом для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ритейлеров. Предполагается, что на ЭТП будут реализовываться товары только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы. Это хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для продукции животного происхождения ЭТП позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии.

Таким образом, в перспективе розничные сети на электронной торговой площадке РЭО смогут реализовывать испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных. Это позволит сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне и продлить жизненный цикл продукции. Также прорабатывается возможность использования просроченных продуктов для культивирования личинок мух, однако однозначного решения по этому вопросу пока нет.

Важной задачей совместной работы станет гармонизация норм санитарно-эпидемиологического законодательства, чтобы в минимальные сроки после списания продукции направлять ее для вторичного использования.

«Магнит» первым из российских розничных сетей объявил о намерении запустить пилотный проект по передаче пришедших в негодность продуктов питания на переработку как значимого инструмента уменьшения отходов. В рамках сотрудничества эксперты компании планируют предложить для модуля необходимые параметры, включая критерии отбора контрагентов, а также протестировать весь механизм реализации.

«Вместе с РЭО мы планируем создать первый в России инструмент для прозрачной реализации компаниями пищевых отходов. Мы видим, что запрос на внедрение такого механизма у участников рынка ежегодно растет. Новый модуль на электронной торговой площадке РЭО может позволить упростить поиск добросовестных верифицированных партнеров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку, анализировать их стоимость. И самое главное — сделать прозрачной всю цепочку операций с вторичным использованием пищевых отходов, интегрировать продукты питания в экономику замкнутого цикла»,— сообщила Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию розничной сети «Магнит».

Захоронение пищевых отходов — является прямым источником ущерба окружающей среде и здоровью населения. В случае захоронения, такие органические отходы загрязняют воздух образуя свалочные газы, почву и водные объекты. При попадании в твердые коммунальные отходы значительно затрудняют процесс их обработки и снижают качество получаемых вторичных ресурсов.

Первостепенная задача экономики замкнутого цикла заключается в достижении такого уровня производства и потребления, при котором минимизируется образование отходов. Органические отходы и пищевая продукция с истекшим сроком годности, образующиеся в сетевом продовольственном ритейле и на предприятиях общественного питания могут быть возвращены в хозяйственный оборот, при этом не только в виде удобрений, но и в качестве компонентов для производства комбикормовой продукции.

Стратегическая важность и актуальность создания эффективной системы сбора и переработки пищевых отходов обусловлена, с одной стороны, значительным объемом образования пищевой продукции с истекшим сроком годности, с другой стороны высоким уровнем зависимости от импорта комбикормовой продукции.

Использование ЭТП и иных цифровых сервисов, созданных РЭО в рамках реализации реформы обращения с отходами, приводит к прозрачности взаимоотношений участников рынка, упрощению документооборота и в целом способствует переходу к экономики замкнутого цикла.

Справка об электронной торговой площадке обращения с отходами РЭО:

Электронная торговая площадка (ЭТП) разработана ППК РЭО в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участниками и пользователями ЭТП могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, а также поставщики дополнительных услуг. На электронной торговой площадке можно осуществлять покупку-продажу вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).