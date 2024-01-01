Экология 01 января 2024, 12:48 Прошлый год включили в число самых теплых за всю историю наблюдений Синоптик Позднякова: 2023-й вошел в число шести наиболее теплых лет с 1879 года Unsplash

Читать 360tv в

Средняя температура воздуха в Москве в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Благодаря этому показателю прошлый год вошел в число шести наиболее теплых лет с 1879-го. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что ушедший год не смог побить рекорд 2020-го, когда превышение температуры оказалось аномальным и составило 1,8 градуса.

Реклама

В 2023-м необычно теплыми оказались март, апрель, август и сентябрь. Средняя температура еще четырех месяцев оказалась ниже нормы. Их них сильнее всех выделился июль, когда средняя температура оказалась на 1,3 градуса ниже, чем обычно.

Первая неделя наступившего года для жителей Москвы и Московской области станет по-настоящему зимней после предновогодней оттепели. Утром 1 января на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру в -12,9 градуса. Возвращения потепления ждать не стоит. В столичном регионе ожидаются сильные холода на 14-16 градусов ниже нормы.

Самое серьезное понижение температуры будет в ночь на четверг, 4 января, когда столбики термометров приблизятся к отметке -30 градусов. В последний раз такие морозы в начале года приходили в столичный регион в 2016 году, но тогда температура опустилась только до -20 градусов.