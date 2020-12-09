Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Минувшей ночью столбик термометра в российской столице опустился до отметки в -12 градусов. Холоднее с начала декабря еще не было. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным на 07:00, температура составляла -12 градусов», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

Днем 9 декабря в Москве до -6 градусов, малооблачно без осадков. Синоптики предупреждают о гололедице. Ветер юго-восточный до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Влажность 92%.

В 1955 году в этот день в Москве зафиксировали самую низкую температуру за всю историю метеонаблюдений. 65 лет назад 9 декабря в столице было -30,8 градуса. Максимальная температура в этот день была в 2006 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителям московского региона не стоит ждать потепления до конца недели. Снега в столице и Подмосковье в ближайшие дни не будет.