Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве за зиму

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до -6,8 градуса. Этот показатель стал самым минимальным с начала календарной зимы в российской столице.

До этого самой холодным днем считалось 12 января. Тогда градусники показали -6 градусов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. В этом осенне-зимнем сезоне морознее всего было 23 ноября. Температура опустилась до -11,2 градуса.

Однако в Москву уже идет потепление. В пятницу, 24 января, воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ожидается мокрый снег и дождь. Ветер усилится, его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра рассказали, что в выходные москвичей и жителей области ожидает от 0 до -3 градусов. Возможны небольшие осадки, гололедица и сильный ветер до 18 метров в секунду.

В понедельник выпадет снег. Днем 27 января — от -4 до +1 градуса, ночью подморозит до -7 градусов. Во вторник опять потеплеет.

Этот январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи говорят, что в первые 20 дней года температура превысила климатические показатели на девять градусов.