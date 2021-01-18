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    18 января 2021, 11:43

    Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала зимы

    Андрей Иванов

    В ночь на понедельник столбик термометра в Москве опустился до отметки в -23,6 градуса. В Подмосковье было ниже -30 градусов. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, холоднее в московском регионе этой зимой еще не было.
    Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала зимы

    «Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в Москве», — приводит агентство слова собеседника.

    Представитель метеобюро отметил, что предыдущий температурный минимум отметили в ночь на воскресенье (-21,2 градуса). Самым морозным в московской истории метеонаблюдений наступивший день был в 1940 году. Тогда 18 января ударил мороз -41,1 градуса.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь в Московской области обновила рекорд по холоду, который держался четыре года.

    Днем 18 января в столице по-прежнему холодно: от -17 до -19 градусов, в Подмосковье до 21 градуса мороза. Это на 10-12 градусов ниже, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление в столичном регионе сегодня составит 747 миллиметров ртутного столба. Снега не будет, ветер переменных направлений, слабый.