Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала зимы

«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в Москве», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель метеобюро отметил, что предыдущий температурный минимум отметили в ночь на воскресенье (-21,2 градуса). Самым морозным в московской истории метеонаблюдений наступивший день был в 1940 году. Тогда 18 января ударил мороз -41,1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь в Московской области обновила рекорд по холоду, который держался четыре года.

Днем 18 января в столице по-прежнему холодно: от -17 до -19 градусов, в Подмосковье до 21 градуса мороза. Это на 10-12 градусов ниже, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление в столичном регионе сегодня составит 747 миллиметров ртутного столба. Снега не будет, ветер переменных направлений, слабый.