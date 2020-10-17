Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в московском регионе

Температура воздуха в Москве в ночь на субботу опустилась до плюс 1,9 градуса. В Подмосковье местами температура воздуха была даже ниже нуля.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени», — сказали «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

Но до исторического минимума этой ночи было очень далеко. Он был зафиксирован в 1911 году, тогда 17 октября температура воздуха была минус 12,3 градуса.

В Подмосковье заморозки отмечались повсеместно, сообщили в Гидрометцентре России. К шести часам утра отрицательные температуры были в Кашире, Наро-Фоминске, Новом Иерусалиме, Егорьевске и Коломне.

Синоптики прогнозируют прохладную субботу. Воздух в столичном регионе прогреется до плюс 5-7 градусов.