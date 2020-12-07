Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы в Москве

Температура воздуха в ночь на 7 декабря опустилась в столице до -8,9 градуса. Это значение оказалось минимальным с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была -8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная [температура] -8,9», — привело РИА «Новости» слова Синенкова.

Синоптик добавил, что в течение дня на улице будет становиться холоднее. Это произойдет из-за позднего восхода солнца и облачности. В Москве обойдется без осадков, а температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер обещают юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в европейскую часть России пришел мощный сибирский антициклон. До 13 декабря в регионе будет наблюдаться солнечная и морозная погода.