Прощаться с летом еще рано. Какой будет погода в московском регионе в последние дни августа

Последние дни августа московский регион ждет небольшое изменение погоды в сторону похолодания. При этом температура останется в рамках климатической нормы, однако к концу следующей недели в Москве и Подмосковье снова потеплеет, рассказала «360» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе будет вполне комфортная погода, потому что таких сильных дождей мы не ждем. С середины недели погоду будет определять антициклон. Если сейчас температура выше климатической нормы, то потом она вернется к нормальным показателям», — сообщила эксперт.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем до +19…+21. Во вторник местами могут пройти небольшие дожди. Дневная температура будет около +20, а вот ночи будут уже прохладнее — до +10…+12.

В среду ночью ожидается +11, по области — около +8 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +20…+22. В четверг ночи останутся довольно холодными: в Москве прогнозируют +11, в области +8 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до +20…+22.

«И в пятницу, последний день рабочей недели, ожидаются кратковременные локальные дожди. Но ночью уже потеплеет по региону до +10…+15. И дневная температура будет +17…+22, то есть на градус-два выше климатической нормы. Поэтому, как говорится, прощаться с летом еще рано», — заключила эксперт.