Промозглая осенняя погода придет в Москву и Петербург на следующей неделе

Резкое похолодание ожидается сразу в нескольких российских регионах. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понижение температуры ожидает в том числе Москву и Санкт-Петербург.

По словам синоптика, в Московском регионе настоящая осень начнется с 15 сентября. Погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди. Ночью температура упадет до 4 градусов, днем будет не более 14 градусов. Всего за неделю столбик термометра опустится больше, чем на 10 отметок.

Похолодание затронет и другие регионы. Осенняя погода ожидает жителей Ленинградской, Новгородской, Ярославской областей, Коми и всего севера европейской части страны.

Вильфанд рассказал, что в сторону Москвы и Петербурга сейчас перемещается мощный циклон. Он достигнет городов в середине будущей недели. Из-за него в столицах резко наступит глубокая осень. До следующих выходных не стоит ожидать потепления.

Синоптики говорили, что те несколько дней, которые были теплыми в российской столице, нельзя назвать полноценным бабьим летом. Судя по всему, в этом году летней передышки для москвичей не будет. На следующей неделе жителей города ждет «обвал полярного холода».