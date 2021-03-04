Прокуроры проверят информацию о массовой гибели птиц в Дагестане

Дикие утки и лебеди массово погибли в Аграханском заливе Дагестана и заливе «Муравейник». Прокуроры региона проверят все обстоятельства случившегося.

«Прокуратурой республики с привлечением специалистов профильных ведомств организована проверка размещенной в сети Интернет информации о массовой гибели птиц в заливах „Муравейник“ и Аграханский. На место выехали работники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры», — сообщил сайт надзорного ведомства.

Накануне руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что мертвых птиц нашел рыболов Омар Алиев. Он их сфотографировал и выложил снимки в интернет, чем привлек внимание экологов и местных властей.

По словам Гапизова, специалисты Каспийского природоохранного центра уже взяли пробы биологического материала и отвезли их в лабораторию. Основные версии массовой гибели дикой птицы — браконьеры, птичий мор или отравление. Пробы взяли и прокуроры для собственного исследования.

В сентябре прошлого года жители Саратова нашли много мертвых ворон на одной из улиц города.