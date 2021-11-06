Прокуратура Смоленска выяснит причину появления белой пены на поверхности Днепра

Прокуратура в Смоленске проводит проверку сообщений о том, что вода в реке Днепре оказалась загрязнена из-за предполагаемых вредных выбросов. Видео, на которых на поверхности воды видна белая пена, стали размещать сами жители региона. Они уверены, что кто-то сбрасывает в реку загрязняющие вещества.

«Прокуратурой Смоленской области организована проверка на основании публикаций в средствах массовой информации о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр в районе улицы Мало-Краснофлотской в городе Смоленске», — сообщили представители ведомства в беседе с «РИА Новости».

Специалисты уже сделали забор проб воды из Днепра. Сейчас проводится экспертиза. Пока результаты еще не готовы. Если обнаружатся основания и факт загрязнения окажется подтвержден, в регионе незамедлительно примут меры прокурорского реагирования.

Ранее ситуацию с загрязнением российских водоемов прокомментировали в Росприроднадзоре. Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что все водные источники сообщаемы между собой. Потому загрязнение любого из них приводит к серьезным проблемам. В текущем году Росприроднадзор проводит дополнительные проверки воды в ряде рек. Речь идет, в частности, о Доне и Ангаре, сообщил RT.