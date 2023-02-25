25 февраля 2023, 14:08
Прокуратура Сахалинской области начала проверку после убийства 27 краснокнижных оленей
Сотрудники органов прокуратуры Сахалинской области организовали проверку по факту гибели 27 краснокнижных северных оленей. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По словам представителей местной прокуратуры, поводом стали сообщения в СМИ, согласно которым в Охе расстреляли 27 северных оленей
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«Организована проверка», — сообщили сотрудники ведомства.
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Согласно данным местных СМИ, неизвестные убили животных и разделали их туши.
Также представители местной прокуратуры пообещали проверить факт смерти оленей в соответствии с законом. По их словам, при необходимости примутся комплексные меры прокурорского реагирования.
Ранее депутат Владимир Бурматов предположил, что к гибели животных причастны не браконьеры, а высокопоставленные чиновники — любители охоты. Также он указал на отсутствие делопроизводства в течение нескольких дней после обнаружения туш.
Животные
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