Прокуратура проверит обстоятельства разлива нефти на Ямале

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого округа начала проверку по факту разлива семи кубометров нефтепродуктов, произошедшего в городе Муравленко на полуострове Ямал. Инцидент произошел на территории АО «РСК Ямала».

На сайте ведомства сообщается, что нефтепродуктами была загрязнена площадь более 0,6 га. В Муравленко проживают около 30 тысяч жителей, электроснабжение города не нарушено. В ходе проверки прокуроры намерены выяснить, соблюдала ли компания требования природоохранных законов, и не нарушает ли нормы промышленной безопасности.

В результате разлива жертв и пострадавших не было.

Более 20 тысяч тонн топлива попали в реку под Норильском в результате разгерметизации топливного бака, произошедшего 29 мая на ТЭЦ-3 «НТК». В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.