Прокуратура проверит ЧП с разливом нефти в порту Новороссийска

Транспортная прокуратура начала проверять обстоятельства разлива нефти в порту Новороссийска. Специалисты остановили распространение масляного пятна по морской поверхности.

«Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении сайта надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что накануне при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство из терминала в море вытекла нефть. Это случилось в шести километрах от берега.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что владелец терминала — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — создал оперативный штаб и поручил устранить последствия произошедшего профессиональным подразделениям. По последним данным, площадь загрязнения составила около 200 «квадратов». Нефтяное пятно взяли в боновое ограждение.