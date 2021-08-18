Прокуратура организовала проверку после выброса сероводорода в Челябинске

Сотрудники прокуратуры проведут проверку после выброса сероводорода в Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой Челябинской области организована проверка по данному факту. Будут выясняться все обстоятельства случившегося с участием специалистов», — рассказали в пресс-службе. По данным прокуратуры, расследование этого происшествия поставили на особый контроль.

Ночью в районе очистных сооружений в Металлургическом районе города произошел выброс сероводорода. Его зафиксировал Центр экологического мониторинга Министерства экологии региона. Согласно информации с постов анализа атмосферного воздуха, концентрация сероводорода начала снижаться, ситуация пришла в норму. Утром передвижные лаборатории не зафиксировали превышения опасного газа в жилых районах.

Ранее заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил, что по результатам проверок виновных в ЧП обязательно накажут.