Экология 06 декабря 2023, 13:35 Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне Прокуратура Москвы начала проверку после засыпки грунта в Нагатинский затон

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Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.

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Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.

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