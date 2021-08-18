Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в Якутии

Всероссийская акция «Сохраним лес» начнется в Нерюнгри 21-го августа и продлится до 30 ноября. Об этом рассказал врио заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, передало ИА НСН.

В ходе акции по всей стране планируют высадить 70 миллионов деревьев. Организаторами акции выступили Минприроды России, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал об уменьшении количества лесных пожаров в Якутии. Он отметил, что на данный момент возгорания не представляют опасности для населения.