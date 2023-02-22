Экология 22 февраля 2023, 11:04 Производителям российского оборудования для переработки мусора сделают скидки на рекламу

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Об этом договорились РЭО и Авито

Российский экологический оператор и Авито, крупнейшая онлайн-платформа для коммерции в России, предоставят специальные условия размещения на площадке производителям российского оборудования в сфере обращения с отходами. Участвовать в акции могут компании, зарегистрированные на онлайн-платформе «Знай наших» от Российского экологического оператора.

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Специальные условия размещения предполагают, что компании — производители оборудования в сфере обращения с отходами, разместившие объявления со своей продукцией в разделе «Перерабатывающее оборудование» на Авито получат от платформы промокод на услуги продвижения, а также консультации и поддержку персонального менеджера по грамотному использованию Авито для развития В2В-продаж в онлайн. В зависимости от региона размещения экономия на услугах продвижения может составить до 75 тыс рублей. Срок действия специального предложения — до 31 мая 2023 г.

«Продолжаем развивать сотрудничество с Авито и совместно развивать экономику замкнутого цикла в России. В новом спецпроекте мы делаем упор на производителей российского оборудования в сфере обращения с отходами. Например, среди запросов на площадке можно встретить такие, как оборудование для переработки макулатуры, мусоросортировочное оборудование, сепаратор, прессы, дробилки, измельчители, пресс для картона, опрокидыватели, перерабатывающие установки и так далее. Те, кто уже зарегистрирован на нашей платформе для поиска отечественного оборудования в сфере обращения с отходами, теперь могут рассчитывать на дополнительное продвижение на лидирующей онлайн-платформе для b2b коммерции Авито. Договорились о том, что производителям будет предоставлен персональный менеджер, индивидуальная консультация по настройке профессионального личного кабинета и скидка 50% на услуги продвижения. В рамках формирования экономики замкнутого цикла важно максимально импортозаместить технологии и оборудование в сфере обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В последние годы мы активно работаем над тем, чтобы стать одной из ведущих отечественных торговых площадок для малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года спрос на промышленное оборудование на Авито вырос на 9%, а сам раздел составил треть от всех предложений в категории „Оборудование для бизнеса“. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Российским экологическим оператором позволит отечественным производителям перерабатывающего и очистного оборудования заявить о себе и оперативно запустить продажи, используя ресурсы и инфраструктуру Авито как крупнейшей В2В-площадки для коммерции. Поэтому мы создали пакет специальных условий, которые позволят сделать работу производителей с площадкой более результативной. Потенциальные покупатели при этом получат широкий выбор специализированного оборудования для решения своих задач. Мы верим, что вклад в устойчивое развитие отечественной промышленности в соответствии с экологическими стандартами и нормами на каждом из этапов производства — задача каждого. Авито рад присоединиться к этой инициативе и оказать посильную помощь», — уточнил руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.

Чтобы получить специальное предложение от Авито и РЭО компания должна быть зарегистрированной на платформе «Знай наших». Менеджеры Авито свяжутся с компанией и расскажут детали акции. Специальное предложение дает возможность 50 компаниям-участникам акции получить до 10 раз больше просмотров в течение 7 дней. Это позволяет стать более заметными в поисковой выдаче или ленте рекомендаций платформы в сравнении с предложениями других компаний и привлечь больше заинтересованных пользователей.

Меморандум с «Авито» РЭО подписал на полях Российского экологического форума. Он включает в себя взаимодействие в рамках формирования экономики замкнутого цикла.

«Знай Наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов.

Чтобы попасть в реестр отечественных производителей «Знай Наших», необходимо направить заявку для включения на почту util@reo.ru (скачать анкету можно на сайте РЭО ). Далее РЭО рассмотрит заявку и включит вас в реестр, если соблюден критерий — производство должно быть локализовано на территории России.