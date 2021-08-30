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    30 августа 2021, 19:36

    Производители жвачки выделят несколько миллионов на очистку городов Велкобритании

    Арина Бобкова

    Около 10 миллионов фунтов стерлингов или 13,7 миллиона долларов пожертвуют производители жвачки. Деньги пойдут на очистку городов Великобритании от жвачки в течение пяти лет. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды.

    На пожертвованные деньги произведут очистку исторических мест от жвачки. Кроме того, с жителями страны проведут беседу, которая должна будет мотивировать людей не выкидывать жвачку на улице.

    «Пятна от выброшенной жевательной резинки — это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков», — заявили в ведомстве.