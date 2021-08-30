Производители жвачки выделят несколько миллионов на очистку городов Велкобритании

Около 10 миллионов фунтов стерлингов или 13,7 миллиона долларов пожертвуют производители жвачки. Деньги пойдут на очистку городов Великобритании от жвачки в течение пяти лет. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды.

На пожертвованные деньги произведут очистку исторических мест от жвачки. Кроме того, с жителями страны проведут беседу, которая должна будет мотивировать людей не выкидывать жвачку на улице.

«Пятна от выброшенной жевательной резинки — это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков», — заявили в ведомстве.