Производители предупредили о перебоях в поставках водки

Сейчас за утилизацию отвечают производители конечного продукта — в данном случае вин и ликеро-водочной продукции. Минприроды поддерживает перенос ответственности на стекольные заводы. Минпромторг выступает против. Новые правила утилизации должны подготовить до конца года. Их обсуждает рабочая группа правительства и бизнеса.

В случае, если утилизировать тару придется стекольным заводам, у них серьезно вырастут расходы, уверены собеседники издания.

«Речь идет о дополнительных 12 миллиардах рублей в год, что составляет порядка 15% от оборота отрасли и в два раза превышает ее маржинальность», — заявила исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.

По ее прогнозу, в результате цена бутылки увеличится на 30–50%, что «повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары».