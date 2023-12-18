Экология 18 декабря 2023, 15:04 Производители поддержали обновление ставок экосбора РЭО

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Представители отрасли по обращению с отходами единогласно поддержали обновление ставок экосбора согласно проекту Минприроды. Совещание, посвященное внедрению нового механизма расширенной ответственности производителей (РОП) с 2024 года, прошло 13 декабря в Минприроды РФ при участии представителей бизнеса и Российского экологического оператора.

«С 2024 года начнет действовать новый закон о РОП. Он направлен на то, чтобы производители и импортеры переходили на более экологичные товары и упаковку, которые можно переработать, а не отправлять на полигоны, а также, чтобы они сами занимались утилизацией. Такая ответственность будет постепенно увеличиваться, и к 2027 году нормативы утилизации по упаковке достигнут 100%. Если же утилизацией они решат не заниматься, то должны будут платить экосбор. Мы обсуждаем с бизнесом возможные варианты по ставкам экосбора», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По инициативе компаний Минприроды РФ предложило скорректировать критерии коэффициента к ставке экосбора. Представители отрасли единогласно поддержали это предложение. Бизнес-сообщество также будет мониторить правоприменение экологических коэффициентов.

«Первоначально базовый коэффициент был установлен — единица, но поступило предложение от бизнеса сделать переход более плавным — установить на 2024 год коэффициент 0,5. Правительство со своей стороны поддержало эту инициативу, поэтому внесены соответствующие корректировки — на 2024 год будет не единица повышающий коэффициент, а 0,5», — сказал директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Андрей Федотовский.

Во время совещания представители сферы переработки отходов и производителей поддержали РОП и отметили поддержку со стороны Минприроды и Правительства РФ.

«2024 год будет годом привыкания к новой системе. Сразу хочу подчеркнуть во всеуслышание, мы не являемся антагонистом РОП, мы, наоборот, его поддерживаем», — отметил генеральный директор Союза переработчиков пластмасс.

«Мы понимаем, что есть шаг навстречу от Минприроды и Правительства РФ на тему 0,5 коэффициента. И получается, что прогнозируя нагрузку на 2024 год, тем более в конечной цене товара на полке мы понимаем, что она действительно достаточно невелика, эта нагрузка действительно умеренная», — добавил менеджер по взаимодействию с органами государственной власти Союзмолоко Даниил Бобков.

На совещании также обсудили необходимость создания специального реестра, чтобы исключить недобросовестных утилизаторов. Постановлением правительства предусмотрено, что заявки по включению в него рассматриваются, а решения о включении в перечень принимаются за 30 дней. Поэтому у компаний есть достаточно времени для исполнения РОП. Об этом на совещании напомнили представители РЭО. Они также коснулись темы повышения цен в связи с введением РОП.

«Согласно расчетам, влияние РОП на конечную цену продукции крайне незначительно, и в процентах это меньше единицы. И то, если производитель выбрал самую неэкологичную упаковку. В среднем подорожание товара оценивается в размере 0,2%. При этом производители могут не уплачивать экологический сбор, а самостоятельно утилизировать отходы. Как исполнять ответственность — это только их выбор», — отметил руководитель департамента ВМР РЭО Андрей Рудаков.

Заседание провел замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин. В нем приняли участие более 50 представителей бизнеса и ассоциаций — производителей, импортеров и переработчиков.

Участники встречи обратили внимание, что принять все нормативные акты правительства необходимо не позже 1 января 2024 года. Они также договорились продолжить мониторинг правоприменения РОП в следующем году.