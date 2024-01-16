Экология 16 января 2024, 11:30 Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Искусственные ели вошли в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Это значит, что компании должны будут отчитываться за утилизацию произведенных ими елей, либо платить экосбор за них. Мера позволит снизить захоронение благодаря улучшению отбора сырья для утилизации и развитию инфраструктуры для переработки.

«Правительством Российской Федерации искусственные ели внесены в список товаров, подпадающих под РОП. Ели относятся к группе „Изделия пластмассовые прочие“, по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели сейчас составляет 3844 рубля за тонну. Таким образом в 2024 году реформа РОП не окажет влияние на цены на искусственные ели, в 2025 году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%, что по сути будет практически незаметно для потребителей. Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, производителей — создавать развивать мощности по переработке, в итоге меньше отходов-елок будет на полигонах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Также добавление елок в РОП станет стимулом для поиска альтернативы ПВХ-елкам, так как экосбор будет ниже, если елка будет произведена из материала, который легко перерабатывается. «ПВХ перерабатывается трудно, так как нужна большая партия определенного вида отхода, и поэтому зачастую предметы из ПВХ идут на полигон», — отметили в пресс-службе компании.

Масса одной искусственной елки варьируется в зависимости от высоты и материалов, составляет примерно 5 килограммов. Таким образом в одной тонне — около 200 искусственных елок. За их утилизацию утилизаторы должны платить 3844 рубля, то есть около 20 рублей за пластиковую елку весом 5 кг.

Также в РЭО призвали отдавать на переработку живые ели. В этом году для удобства сдающих пункты сбора живых новогодних деревьев РЭО собрал на единой карте в приложении «Уберу».

«В основном искусственные елки изготавливаются из материалов, при нагреве которых могут выделяться токсичные вещества. Кроме того, елки в 9 из 10 случаев попадают на полигоны захоронения ТКО. Добавление в РОП определенно станет стимулом производить такую продукцию из более экологичного материала. Например, из других, более нейтральных, типов полимеров либо с использованием определенных видов целлюлозосодержащей продукции и прочих материалов», — добавил Денис Буцаев.

В 2023 году был принят закон об обновлении механизма РОП. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Производители и импортеры товаров и упаковки должны будут нести ответственность за утилизацию 100% упаковки в 2027 году. До этого нормативы будут расти постепенно, сначала до 55% — в 2025 году, потом до 75% — в 2026.