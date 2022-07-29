Прохлада и переменная облачность установятся в Москве 29 июля

Жителей и гостей столичного региона 29 июля ждет переменная облачность и приятная прохлада после жарких дней. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона», — сказал он.

Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +21…+26. Направление ветра будет северо-западным. Его сила не превысит девяти метров в секунду, добавил синоптик.

Людям, ощущающим на себе влияние повышенного атмосферного давления, 29 июля нужно быть аккуратнее. Сегодня высота ртутного столба составит 749 миллиметра, что на три единицы больше нормы. При этом синоптики прогнозируют умеренную солнечную активность и спокойное геомагнитное поле.

Ранее стало известно, что летняя прохлада сохранится в столичном регионе вплоть до понедельника. Самым «холодным» днем станет суббота. 30 июля температура воздуха прогреется до +24 градусов.