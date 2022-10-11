Прогулки по мусорным полигонам России стали доступны в VR-очках | 360°

Экология 11 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Прогулки по мусорным полигонам России стали доступны в VR-очках

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Российский экологический оператор создал VR-тур для изучения мусорных полигонов. Очки виртуальной реальности представлены на площадке Российского экологического форума, который проходит в Московской области 10−11 октября.

«Наши специалисты создали VR-тур, при помощи которого можно „посетить“ объект размещения. Это первый VR-тур на объекте размещения, созданного при помощи беспилотников. В дальнейшем возможна доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения. В данный момент у нас есть два VR-тура — полигон „Славное“ Тверской области и „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“ в Тамбовской области», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что для создания VR-тура сначала при помощи дрона делается облет. Беспилотник создает снимки, в том числе панорамы 360. На каждом объекте делается пять панорам, на их основе создается тур. Кроме того, в него закладывается инфографика с ключевыми параметрами объекта.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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