Программу решения экологических проблем в Алтайском регионе расширили

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай. Регион получит средства для устранения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического предприятия. За время работы на заводе скопились тонны ртути и других тяжелых металлов, которые нуждаются в переработке.

«На проект ликвидации накопленного вреда федеральный бюджет в 2021 году выделит 115 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование определят по итогам подготовки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы», — сообщила «Российская газета».

Также в тексте программы уточняется, что ответственными за работу назначены Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ и правительство Алтая.

В индивидуальной программе Республики Алтай также повышены расходы на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, на организацию регионального фонда развития промышленности.

«Средства на это перераспределят внутри программы», — говорится на официальном сайте Кабмина.