Экология 22 марта 2023, 11:53 Программа по бесплатной установке фандоматов в вузах заработала в России

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Фандоматы установят на территории десятков вузов

Российский экологический оператор запустил вместе с партнерами акцию по бесплатной установке фандоматов по сбору вторсырья в вузах страны. У экологически активных студентов появится возможность заявить о себе и своих инициативах на базе вуза, а также получить фандоматы для своего высшего учебного заведения.

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«С 2019 года в рамках нацпроекта „Экология“ в стране проводится реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая в том числе включает развитие раздельного сбора отходов. Чтобы о реформе знало больше людей, важно вовлекать и молодежь. Благодаря таким акциям по организации сети фандоматов в вузах удастся повысить уровень экологической культуры как у студентов, так и преподавателей, и в целом многих граждан России. Мы планируем, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах, количество не ограниченно. Также при поддержке волонтеров „Делай!“ проведем более 100 экопросветительских мероприятий на тему обращения с ТКО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фандомат — автомат для приема и накопления пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Установка фандоматов направлена на вовлечение в экоповестку, организованный раздельный сбор, сбор чистого и отсортированного вторсырья, помощь природе и снижение нагрузки на полигоны, также это включает в себя возможность поощрения с помощью бонусов.

Компания Ecoplatform, ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья, предоставит фандоматы ВУЗам на безвозмездной основе. За каждую сданную пластиковую бутылку и алюминиевую банку студенты получат бонусы – баллы, которые накапливаются в мобильном приложении Ecoplatform, можно обменять на промокоды и скидки партнеров.

«Мы создавали компанию Ecoplatform с энтузизамом студентов, которые часто придумывают самые прогрессивные идеи маленьким составом, буквально “на кухне”. Спустя четыре года, собственное производство, присутствие в большинстве регионов России и 25 миллионов собранных единиц, нас называют эко-компанией будущего. Мы знаем, что будущее за следующим поколением, и наше присутствие в ВУЗах – самое малое, что мы можем для него сделать», - отметил генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.

«Одно учебное заведение будет накапливать через фандомат 5−20 мешков со вторичным сырьем. Поставщик автомата — компания Ecoplatform — будет его вывозить, все собранное вторсырье отправляется на переработку. Данные о заполнении фандомата собираются автоматически. Также будет действовать система бонусов. За каждое сданную бутылку или банку человек получит экобонусы, их можно копить и тратить во встроенной системе Ecoplatform. Для студентов будут доступны специальные промокоды от партнера проекта — программы развития „Другое Дело“, которые откроют доступ к стажировкам, обучениям, путешествиям по стране», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Для участия в акции студенческому экологическому клубу, либо преподавателю, либо сотруднику администрации учебного заведения необходимо подать заявку. Для участия в проекте достаточно заручиться поддержкой администрации университета через заверенное письмо и подготовить презентацию об экоинициативах, которые уже действуют в вузе, а также найти место под фандомат. Заявки принимаются с 16 марта 2023 года. Для учебного заведения установка фандомата бесплатна.