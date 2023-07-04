Экология 04 июля 2023, 23:35 Профессор Переведенцев заявил, что Татарстан накроет экстремальная жара

Читать 360tv в

В Татарстан придет экстремальная жара. Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что температура поднимется до +35 градусов. Об этом сообщил inkazan.ru.

По словам специалиста, средний показатель температуры должен составлять +20,2 градуса. При этом в конце недели регион буквально накроет горячей волной, написал RT.

Реклама

По словам профессора, жара возникнет из-за антициклона.

«Из-за того, что у нас есть область высокого давления, к нам не пробиваются циклоны», — объяснил Переведенцев.