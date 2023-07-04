04 июля 2023, 23:35
Профессор Переведенцев заявил, что Татарстан накроет экстремальная жара
В Татарстан придет экстремальная жара. Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что температура поднимется до +35 градусов. Об этом сообщил inkazan.ru.
По словам специалиста, средний показатель температуры должен составлять +20,2 градуса. При этом в конце недели регион буквально накроет горячей волной, написал RT.
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По словам профессора, жара возникнет из-за антициклона.
«Из-за того, что у нас есть область высокого давления, к нам не пробиваются циклоны», — объяснил Переведенцев.
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