Экология 07 сентября 2023, 15:16 Проекты российских застройщиков оценят в Зеленой премии РЭО РЭО

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Российский экологический оператор вводит новую номинацию Зеленой премии, в рамках которой будут оцениваться практики устойчивого развития в деятельности застройщиков в России. Номинация подготовлена совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ».

«РЭО и ДОМ.РФ оценят зеленые технологии застройщиков в рамках Зеленой премии. Новая номинация позволит выявить лучшие компании, чья деятельность отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлена на сохранение окружающей среды. Напомню, что к 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в строительстве, должна составлять не менее 40%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Мы продолжаем развивать повестку устойчивого развития в сфере жилищного строительства и запускаем новые инструменты, которые в конечном счете позволят нарастить долю „зеленых“ многоквартирных домов в стране с текущих с 5% до 20%.

Компетентное жюри, включающее специалистов РЭО и ДОМ.РФ, оценит внедрен ли на строительных объектах раздельный сбор отходов, возможна ли сортировка по категориям (макулатура, гофрированный картон, стекло, пластик, металл, дерево), приняты ли необходимые меры для безопасного сбора, хранения и утилизации опасных отходов (аккумуляторов, батареек, ламп, электроники и пр.), образуются ли в процессе строительства опасные строительные отходы (1−3 классы опасности) и как они утилизируются.

Уже построенные и эксплуатируемые объекты будут оцениваться по следующим направлениям: как в них обеспечивается раздельный сбор отходов, проводится ли просвещение жителей жилого комплекса о его необходимости, внедрены ли мероприятия по сортировке отходов среди жителей.

Отдельный блок критериев касается применения вторичных и местных материалов. Жюри оценит, в каком объеме застройщики применяют местные стройматериалы, какую долю ВМР они применяют при строительстве МКД, используют ли они материалы с переработанной составляющей.

«Всего на Зеленой премии будет семь номинаций, среди которых „Образовательные проекты“, „Культурные и медийные проекты“, „Инициативы отраслевых компаний“, „Общественные и волонтерские проекты“, „Корпоративные проекты“ и закрытая номинация „Регионы России“. В будут участвовать субъекты РФ», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября. Вопросы можно задать на почту: award@reo.ru.