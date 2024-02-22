Экология 22 февраля 2024, 09:32 Проекты по созданию мусорных заводов стали самыми популярными среди концессий в 2022-2023 РЭО

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Треть концессионных соглашений, заключенных регионами за 2022−2023 год, пришлась на сферу обращения с отходами. Поддержку проектам, которые реализуются с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), оказывает Российский экологический оператор.

«Отрасль обращения с отходами стала одной из самых популярных для проектов государственно-частного партнерства в 2022–2023 годах. По данным Национального Центра ГЧП, за прошедшие два года на них пришлось 47 из 164 региональных концессий. Это примерно треть от всех концессий в России, заключенных регионами за два года. Объем инвестиций по 47 концессиям в ТКО превысил 100 млрд рублей. Для привлечения денег в отрасль РЭО разработал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений за счет выпуска собственных облигаций. Финансирование проектам предоставляется по ставке 6-8% годовых. С текущей ключевой ставкой ЦБ стоимость привлечения денег в проекты ТКО стала привлекательным инструментом для бизнеса», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Центре ГЧП назвали мусоросортировочный комплекс на Сахалине одним из капиталоемких проектов за прошедшие пару лет. В 2023 году проект был удостоен национальной премии агентства «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей.

В Дагестане и Башкирии за два года были заключены сразу по три концессионных соглашения в каждом регионе. Совокупная мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Дагестане составит более 950 тысяч тонн в год, в Башкортостане — свыше 600 тысяч тонн. Стоимость проектов оценивается в сумму по 12 млрд рублей в каждом субъекте РФ.

«На сегодняшний день у РЭО 53 концессионных проекта на 135 млрд рублей инвестиций в планах на финансирование в 2024–2025 гг. Еще 36 проектов находятся в проработке», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

При этом с 2011 до 2022 год в сфере по обращению с ТКО регионы заключили всего 20 концессий. Таким образом всего за два года в отрасли произошел двукратный рост числа заключенных концессий по сравнению с предыдущим десятилетием.

Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик назвала три причины, по которым выросло число концессионных проектов в сфере ТКО.

«По моим оценкам, кратный рост концессий стал возможным по трем причинам: реальные и доступные для частных партнеров меры финансовой поддержки со стороны ППК РЭО, которые сглаживают высокий абсолютный уровень ключевой ставки, стандартизация и типологизация проектов, а также цифровые сервисы, которые повышают прозрачность всей системы обращения с отходами», — указала Светлана Бик.

Регионы положительно оценивают свой опыт в реализации проектов ГЧП.

«Государственно-частное партнерство позволяет реализовывать крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие региона. У Липецкой области уже есть опыт такого взаимодействия в социальной и коммунальной сферах. Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в вопросах применения инновационных подходов, в том числе в сфере экологии», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Практика показывает, что когда в отрасли появляется системный подход к реализации проектов ГЧП — определяется отраслевой „лидер“ (в данном случае ППК РЭО), внедряются механизмы льготного финансирования, формируется понятный и прозрачный порядок отбора проектов — это приводит к кратному росту числа запускаемых проектов. Что мы и видим на примере отрасли обращения с отходами», — отметил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.