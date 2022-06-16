Проекты на 26 млрд рублей запустят в сфере обращения с ТКО на Северном Кавказе

Генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ станет продолжением совместной работы и выходом на конкретные экологические проекты в макрорегионе, сумма которых оценивается в 26 миллиардов рублей.

«Основная цель сотрудничества — создание в Северо-Кавказском федеральном округе условий для формирования и функционирования экономики замкнутого цикла, ориентированной на повторное использование или переработку ресурсов. Мы переходим от намерений к конкретным действиям. Сегодня мы договорились о создании новых объектов, общая стоимость перспективных инвестиционных проектов составит 26 млрд рублей, и значительная часть этих инвестиций может быть предоставлена ППК РЭО и Кавказ.РФ. Осуществление этих инвестиций позволит обеспечить достижение в СКФО показателей Федерального проекта», — подчеркнул Денис Буцаев.

Соглашение включает в себя реализацию более 10 проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей стоимостью 26 миллиардов рублей. В перечень входят объекты по расфасовке и утилизации отходов. Они появятся в каждом регионе СКФО. Также стороны запланировали проведение совместных мероприятий по экологическому просвещению.

«Ровно год назад Кавказ. РФ активно подключилась к работе Минэкономразвития РФ по продвижению принципов „зеленой“ экономики. Эти принципы внедряются во все сферы жизнедеятельности компании — от строительства горнолыжных курортов до анализа и оценки перспективных инвестпроектов. Сотрудничество с Российским экологическим оператором значительно усилит эту нашу экспертизу», — прокомментировал Хасан Тимижев.