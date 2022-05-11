Зеленые инвестиции: какие проекты смогут получить финансирование за счет облигаций РЭО

Принят документ, регламентирующий предоставление меры поддержки Российского экологического оператора в рамках выпуска облигаций, в том числе зеленых, сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. В Положении о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов прописаны требования и условия.

«Принято Положение о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов и оказания мер поддержки за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. Документ позволит отбирать проекты строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и направлять средства на создание инфраструктуры ТКО. Среди критериев отбора указана обязательная доля импортозамещения оборудования на таких предприятиях, это особенно актуально в новых экономических условиях. Кроме того, объекты должны быть в состоянии обеспечить достижение показателей нацпроекта „Экология“ — снижение захоронения отходов до 50%, обработка ТКО на 100%», — сообщил Денис Буцаев.

При финансировании проектов в сфере обращения с ТКО ППК РЭО отдает приоритет в финансировании инвестпроектов, которые соблюдают ряд условий. Во-первых, объект должен входить в федеральную или территориальную схему обращения с ТКО. Если объект не входит в федсхему, но позволяет достичь показателей нацпроекта, то тогда РЭО может принять решение о финансировании такого проекта. То же относится к объектам, которые создаются в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Во-вторых, доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО не должна превышать указанных в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО». Последний критерий обязателен для объектов обработки. Если для объектов утилизации его невозможно соблюсти, то решение о финансировании принимается на основании заключения экспертной группы при Научно-техническом совете ППК РЭО под председательством представителя Минпромторга России.

Для финансирования проектов за счет средств, полученных от размещения «зеленых» облигаций ППК РЭО, инвестор должен соответствовать политике зеленого финансирования Российского экологического оператора, присоединиться к Декларации устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР, а также следовать отраслевому ESG-стандарту, который разработан в соответствии с действующими нормативно правовыми документами и стандартами в сфере устойчивого развития.

Также инвестиционным проектом должны соблюдаться предварительные условия, которые являются обязательными для финансирования со стороны РЭО. Это наличие проекта в федсхеме или обязательства по включению в терсхему; наличие земельного участка для реализации проекта (если участок в аренде, то она должна превышать срок возвратности займа); наличие документов, необходимых для рассмотрения инвестпроектов (перечень прилагается к Положению о порядке отбора); наличие объекта в паспорте Регионального проекта.

Кроме того, существуют отлагательные условия, которые необходимо выполнить в срок, установленный РЭО, продление срока возможно максимум на три месяца. К таким условиям относятся наличие утвержденной инвестиционной программы, проектно-сметной документации с положительными заключениями госэкспертиз, включая экспертизу сметной стоимости; предоставление инвестором согласованного обеспечения исполнения обязательств по проекту; верификация проекта на соответствие принципам и стандартам в сфере экологии и зеленого финансирования в случае, если для реализации такого проекта ППК РЭО размещает облигации в соответствии с принципами зеленого финансирования.

Сумма собственных средств инвестора при финансировании Инвестиционного проекта должна составлять не менее 5% от объема капитальных затрат по проекту, реализуемому в рамках концессионного соглашения и не менее 10% от объема капитальных затрат по Инвестиционному проекту, реализуемому в рамках инвестиционного соглашения или иных формах.

«Планируемый срок ввода объекта, финансируемого в рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию не должен превышать 3 лет с даты начала финансирования ППК РЭО. Для получения финансирования инвестор должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по возврату займа от ППК РЭО. Обеспечение исполнения обязательств может осуществляться любым предусмотренным законодательством Российской Федерации способом, при концессионных соглашениях обязательно заключения прямого соглашения между ППК (как финансирующей организацией), публичной стороной и инвестором. С даты принятия решения Наблюдательным советом ППК РЭО об утверждении Положения, смело можно сказать о старте реализации ранее утвержденной меры поддержки в виде льготного финансирования проектов за счет выпуска собственных облигаций», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

Наблюдательный совет ППК РЭО одобрил выпуск облигаций в 2022–2024 годах на сумму 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с отходами, 50 млрд рублей из них будут привлечены за счет инвесторов — как юридических, так и физических лиц, облигации на еще 50 млрд рублей выкупит Россельхозбанк. ППК РЭО будет выпускать облигации под конкретные проекты. Купонный доход по облигациям РЭО будет субсидироваться из федерального бюджета в размере 90% от ключевой ставки Банка России. ППК сможет финансировать проекты на льготных условиях по ставке около 7% годовых на срок до 12 лет. Планируется, что выпускаемые ППК облигации будут верифицированы как «зеленые». РЭО был присвоен кредитный рейтинг и рейтинг ESG, также была разработана зеленая политика компании. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ППК РЭО кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA, а также рейтинг ESG на уровне ESG-II © со стабильным прогнозом.