Проектировщики, маркетологи и педагоги: представлены профессии для экономики замкнутого цикла

Для формирования экономики замкнутого цикла необходима профессиональная подготовка специалистов в этой области, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации действующих кадров. Об этом на полях выставки оборудования в сфере ТКО Wasma сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Среди требуемых профессий для циклической экономики оказались маркетологи, педагоги и проектировщики.

«Профессии, которые необходимы для построения экономики замкнутого цикла, это проектировщики, инженеры отдельных отраслей промышленности, специалисты в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам, а также химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней, педагоги начального, среднего, среднего специального образования и юристы экологического права», — перечислил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Он обратил внимание на важность обучения тех, кто уже работает с экономикой замкнутого цикла. Для этого кадровая трансформация должна иметь специальную дисциплину. Если принципы экономики замкнутого цикла не будут заложены в мышлении специалистов разных областей экономики, указал Буцаев, невозможно будет добиться значимых результатов.

«В России существует колоссальный технологический задел и есть все условия, чтобы к экономике замкнутого цикла двигаться быстрее, чем страны Запада. Говоря о том, кто должен заниматься экономикой замкнутого цикла, какие нужны кадры, стоит уделить внимание приоритетам. Это не только экологи, но и люди, которые занимаются маркетингом, просвещением на уровне всего социума. В подготовку молодых кадров должны быть введены дисциплины, формирующие мышление на основе принципов экономики замкнутого цикла. Я считаю, что начинать формировать это мышление можно с дошкольного образования», — добавила во время презентации на сессии «Кадровая трансформация на пути к ЭЗЦ: кадры решают?» руководитель Департамента экономики замкнутого цикла ППК «Российский экологический оператор» Екатерина Демичева.

Одной из программ обучения, которую подготовил РЭО и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, как раз стала подготовка кадров в направлении «Основы и принципы экономики замкнутого цикла». По окончании курса выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. В преподавательский состав вошли ведущие специалисты ППК РЭО.

«Важно говорить, что не только технологии определяют подготовку кадров. Важно готовить управленцев, которые должны сформировать необходимую повестку. Более оперативно вопрос формирования того или иного мышления решается через программы дополнительного образования. Это быстрый старт», — сказала проректор ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Ксения Екимова.

«Экономика замкнутого цикла — логическое продолжение того проекта, который с 2019 года существовал в области обращения с ТКО. Тогда правительство решило поработать с отходами, были выбраны только определенные отходы. Но в 42 инициативы правительства включили новый проект, связанный с вовлечением иных видов отходов в переработку. Стоимость вторичного сырья относительно оригинального выше. Эта программа может быть осуществлена с привлечением огромного количества участников, речь не только о тех, кто занят в сфере обращения с отходами, но многое будет зависеть от технологических компаний, которые предложат новые технологии», — отметил Денис Буцаев.