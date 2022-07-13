Проектирование мусорного завода за 3 млрд рублей в Севастополе начнут в июле

Ввод в эксплуатацию завода планируется до конца 2024 года



Проектные работы по строительству комплексного объекта переработки отходов в Севастополе начнутся июле. Об этом договорились генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаева и губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей встречи. На ней также обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в субъекте РФ, а также строительство перспективных объектов.



«Обсудили с Михаилом Владимировичем развитие инфраструктуры по обращению с отходами в Севастополе, а также планы по строительству комплексного объекта мощностью 250 тысяч тонн. Инвестиции в него оцениваются примерно в 3 млрд рублей. Планируется, что проектные работы по объекту начнутся уже в июле. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован до конца 2024 года. И его создание позволит достичь субъекту РФ показателей нацпроекта „Экология“ по 100% сортировке отходов и снижению их утилизации на полигонах в два раза», — отметил Денис Буцаев.



Мощность обработки КПО составит как минимум 250 тысяч тонн ТКО в год, утилизации — 126,5 тысячи тонн, отбор вторичных ресурсов планируется в размере 37,5 тысячи тонн. Это позволит создать на территории Севастополя производства по выпуску товаров с применением вторичного сырья. Планируется, что на КПО будут применяться технологические решения, которые обеспечат максимальное вовлечение ТКО в хозяйственный оборот, и будет установлено до 80% российского оборудования. Перспективный объект даст городу более 150 рабочих мест.

«Это важный проект, который позволит нам перейти к современной системе сортировки, переработки и размещения отходов. Это будет совершенно иной подход ко всей цепочке обращения ТКО в Севастополе. Начиная от контейнеров, современных машин, которые будут забирать мусор, до конечного результата — сортировки и переработки отходов», — сказал Михаил Развозжаев.



Рабочая встреча прошла в рамках соглашения, которое стороны подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).