Проект волгоградской школы «Поколение» получил спецприз «Зеленой премии»

Проект «Экосреда» волгоградской школы «Поколение» получил специальный приз в номинации «Образование» на «Зеленой премии». Конкурс был организован Российским экологическим оператором, курирующим мусорную реформу. Церемония награждения прошла в Москве 22 декабря.

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Поколение» получило спецприз «Экотренд» за проект «Экосреда». Его суть заключается в том, что в одну из сред месяца в школе отказываются от потребления пластика, убирают пластиковые стаканы возле кулера, а на каждой перемене работают станции по сбору пластика и батареек. Для школьников устраивают задания по правильному разделению пластика и экоквесты.

Кроме того, в этот день школа приглашает экоактивистов Волгограда. В школе также устраивают экобатл по сбору макулатуры, которую ребята в течение месяца собирают в свои классах. После «Экосреды» школьники сами отвозят собранные отходы в пункты приемы вторсырья. В школьной среде есть постоянно работающие пункты приема пластика, бумаги, стекла, крышечек, батареек и не сортируемых отходов.

Благодаря этой акции значительно снизилось суточное использование пластиковых стаканов с 400−500 до 300 штук.

Победителей «Зеленой премии» наградили 22 декабря в Москве. Были отобраны лучшие проекты в семи номинациях — «Бренды», «Общество», «Культура/искусство», «Медиапроекты», «Образование», включая две номинации в «Зеленом рейтинге» — регионы и региональные операторы по обращению с ТКО. На конкурс было подано более тысячи заявок, по каждой категории были свои критерии. Жюри стали эксперты отрасли обращения с отходами и медийные личности, продвигающие экологический образ жизни.