10 тысяч эковолонтеров России объединятся к концу 2022 года

Проект Российского экологического оператора (РЭО) объединит 10 тысяч волонтеров из 70 регионов России до конца 2022 года. Об этом заявил генеральный директор компании Денис Буцаев на форуме «Мы вместе». Он также рассказал о создании пособия, которое поможет за 10 шагов стать эковолонтером.

«РЭО выступает за развитие института эковолонтерства, причем стремительного. Как видите, мы готовы способствовать этому посредством разных способов. До конца 2022-го года мы ставим себе задачу объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Конечно, пользуясь случаем, мне хочется пригласить и вас стать частью этого движения. Следите за нашими соцсетями и СМИ — там будет появляться информация о ходе проекта», — сказал Буцаев.

Всего запланировано более 150 акций, как волонтерских, так и просветительских, а также участие в 12 форумах на территории всей России. В 2021 году РЭО поддержал более 10 волонтерских акций, которые проходили в стране, включая особо охраняемые природные территории. В мероприятиях приняли участие 85 тысяч человек, было собрано почти 150 тонн отходов.

Буцаев добавил, что еще одна важная функция волонтерства — это экопросвещение, например, экоуроки, просветительские мероприятия и не только. РЭО создал обширный медиабанк, в который вошли плакаты, социальная реклама, уроки для детей и подростков.

«Это даст больший эффект, так как чем больше людей сортирует отходы, тем меньше отправляется на полигоны. Таким образом, эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении. Уверен, что 2022 год особенно сильно докажет нам эти тезисы на практике», — отметил Буцаев.

Чтобы внести вклад в создание института эковолонтерства, РЭО вместе с Ассоциацией волонтеров России и экодвижением «Делай!» написал руководство о том, как за 10 шагов стать эковолонтером. В программе есть и теоретическая, и практическая части, есть лучшие кейсы по России, на примере которых можно организовать свою акцию.

«Таким образом, мы рассчитываем, что наше пособие сформирует у заинтересованных людей представление об экологическом добровольчестве, нарастит технологические компетенции, способствующие совершенствованию той деятельности, которой занимаются эковолонтеры», — добавил глава РЭО. По его словам, компания также разработает цифровую версию пособия.